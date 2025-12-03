Ligue 1 : le Jaraaf s’impose, l’US Gorée et le Casa Sports ralentis





La 7e journée du championnat sénégalais de Ligue 1 s’est disputée ce dimanche avec plusieurs affiches importantes, offrant des résultats contrastés en tête comme en bas du classement.



En difficulté depuis le début de la saison, Guédiawaye FC a une nouvelle fois chuté. Les Crabes ont été battus à domicile par le Jaraaf de Dakar (2-1), qui enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive. Malgré ce succès, le club dakarois occupe la 9e place, tandis que Guédiawaye FC demeure dernier du classement.



En haut du tableau, l’US Gorée et le Casa Sports, respectivement leader et dauphin avant cette journée, ont été contraints au partage des points. Le club insulaire a été accroché par l’AS Pikine (0-0), tandis que le Casa Sports n’a pas trouvé la faille face à Teungueth FC, concédant également un match nul vierge.



L’Ajel de Rufisque a, en revanche, réalisé une bonne opération. En déplacement, les Rufisquois se sont imposés face à l’US Ouakam (2-1). Grâce à cette victoire, l’Ajel grimpe à la troisième place du classement et revient à deux points de l’US Gorée.



Dans les autres rencontres de la journée, l’ASC Cambérène a infligé au Stade de Mbour sa première défaite de la saison (2-1). De son côté, l’ASC HLM et WallyDaan FC se sont quittés sur un score de parité (2-2). Enfin, la Sonacos s’est imposée sur la plus petite des marges face à la Linguère (1-0).



Résultats de la 7e journée :