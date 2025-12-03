CAN 2025 : les Lions du Sénégal lancent leur préparation à Diamniadio





L’équipe nationale de football du Sénégal débute, ce lundi après-midi, sa phase de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dont le coup d’envoi est prévu le 21 décembre au Maroc, selon des informations communiquées par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a rendu publique, samedi, la liste des 28 joueurs convoqués pour cette compétition continentale, qui s’achèvera le 18 janvier prochain.



Les premiers éléments de l’effectif sont attendus dès la matinée de ce lundi dans un établissement hôtelier situé à Diamniadio, dans le département de Rufisque. La première séance d’entraînement est programmée à 17 h 30 sur le terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade.



Hormis les séances prévues lundi et jeudi, toutes les autres se dérouleront à huis clos. La cérémonie officielle de remise du drapeau national aux Lions est annoncée pour mercredi après-midi au palais de la République.



La délégation sénégalaise quittera Dakar vendredi après-midi à destination de Tanger, ville qui servira de base à l’équipe durant la phase de groupes.



Le Sénégal est logé dans le groupe D, aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC). Les partenaires de Sadio Mané affronteront le Botswana le 23 décembre, la RDC le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre.



Liste des 28 joueurs convoqués

Gardiens



Édouard Mendy (Al Ahli, Arabie saoudite)

Mory Diaw (Le Havre, France)

Yehvann Diouf (Nice, France)

Défenseurs



Kalidou Koulibaly (Al Hilal, Arabie saoudite)

Moussa Niakhaté (Lyon, France)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, Israël)

Mamadou Sarr (Strasbourg, France)

Antoine Mendy (Nice, France)

Ismaïl Jakobs (Galatasaray, Turquie)

El Hadj Malick Diouf (West Ham, Angleterre)

Ilay Camara (Anderlecht, Belgique)

Krépin Diatta (Monaco, France)

Milieux de terrain



Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Espagne)

Pape Matar Sarr (Tottenham, Angleterre)

Pape Alassane Guèye (Villarreal, Espagne)

Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre)

Lamine Camara (Monaco, France)

Habib Diarra (Sunderland, Angleterre)

Attaquants



Sadio Mané (Al Nassr, Arabie saoudite)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace, Angleterre)

Chérif Ndiaye (Samsunspor, Turquie)

Iliman Ndiaye (Everton, Angleterre)

Nicolas Jackson (Bayern Munich, Allemagne)

Boulaye Dia (Lazio Rome, Italie)

Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz, France)

Habib Diallo (Metz, France)

Ibrahim Mbaye (PSG, France)

Assane Diao (Côme, Italie)

Réservistes

Moustapha Mbow, Rassoul Ndiaye, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang et Ousmane Sow.

