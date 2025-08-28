Menu
L'Actualité au Sénégal

Fuites judiciaires : le Premier ministre exige une meilleure protection des documents sensibles


Rédigé le Jeudi 4 Septembre 2025 à 09:13 | Lu 20 fois Rédigé par


Le Premier ministre appelle à un strict respect du secret de l’instruction et demande aux ministères concernés de renforcer la sécurisation des dossiers judiciaires.


Fuites judiciaires : le Premier ministre exige une meilleure protection des documents sensibles

 

Lors du dernier Conseil, le Premier ministre a exprimé sa vive préoccupation face à la divulgation récurrente de procès-verbaux d’enquêtes issus des services du ministère de la Justice et de l’Intérieur.

Il a rappelé la nécessité absolue de renforcer la sécurisation des documents relatifs aux procédures judiciaires. Selon lui, le strict respect du secret de l’instruction constitue une garantie pour préserver l’intégrité des dossiers, protéger les droits des justiciables et maintenir la crédibilité de l’appareil judiciaire.

Le chef du gouvernement a ainsi exhorté les ministères concernés à mettre en place toutes les mesures requises pour éviter les fuites et assurer une gestion rigoureuse des documents sensibles. Une vigilance accrue s’impose, a-t-il insisté, afin que la diffusion non autorisée d’informations ne compromette pas le bon déroulement des enquêtes.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags