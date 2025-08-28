Fuites judiciaires : le Premier ministre exige une meilleure protection des documents sensibles





Lors du dernier Conseil, le Premier ministre a exprimé sa vive préoccupation face à la divulgation récurrente de procès-verbaux d’enquêtes issus des services du ministère de la Justice et de l’Intérieur.



Il a rappelé la nécessité absolue de renforcer la sécurisation des documents relatifs aux procédures judiciaires. Selon lui, le strict respect du secret de l’instruction constitue une garantie pour préserver l’intégrité des dossiers, protéger les droits des justiciables et maintenir la crédibilité de l’appareil judiciaire.



Le chef du gouvernement a ainsi exhorté les ministères concernés à mettre en place toutes les mesures requises pour éviter les fuites et assurer une gestion rigoureuse des documents sensibles. Une vigilance accrue s’impose, a-t-il insisté, afin que la diffusion non autorisée d’informations ne compromette pas le bon déroulement des enquêtes.

