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Fugue conjugale à Diourbel : une femme mariée retrouve son ex, le père la renie au tribunal


Rédigé le Lundi 11 Mai 2026 à 13:09 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Mariée depuis 2025, N. Amar avait disparu du domicile conjugal le 9 avril dernier sans laisser la moindre trace. Pendant plusieurs jours, son père, M. Amar, inquiet et bouleversé, avait lancé de nombreux appels à témoins sur TikTok dans l’espoir de retrouver sa fille.


Fugue conjugale à Diourbel : une femme mariée retrouve son ex, le père la renie au tribunal

Mais derrière cette disparition se cachait une toute autre réalité. Selon les révélations faites devant le tribunal de grande instance de Diourbel, la jeune femme avait volontairement rejoint son ancien petit ami, B. Diagne, à Touba. Elle aurait confié à ce dernier qu’elle ne souhaitait plus poursuivre sa vie avec son mari.
 

Pour éviter les soupçons, B. Diagne l’aurait présentée à sa patronne comme étant sa propre sœur. Il lui aurait même trouvé un emploi de domestique afin de masquer leur relation.
 

Des accusations de tentative de viol

Retrouvée trois jours plus tard grâce à un signalement, N. Amar a d’abord affirmé aux enquêteurs avoir été victime d’attouchements et d’une tentative de viol. Ces accusations ont conduit à l’arrestation de B. Diagne par la gendarmerie de Ndindy.
 

Poursuivi pour attentat à la pudeur, le prévenu a reconnu avoir hébergé son ex-compagne. Il a également admis l’existence de gestes intimes, tout en soutenant fermement devant le tribunal que la relation était totalement consentie.
 

Le père humilié renie sa fille devant le juge

L’audience a pris une tournure particulièrement émouvante lorsque le père de la jeune femme a pris la parole. Profondément choqué par les révélations autour de cette fugue volontaire, il a déclaré publiquement renier sa fille devant le tribunal.
 

Blessé dans son honneur et dans sa dignité, il a demandé au juge que « la loi soit appliquée dans toute sa rigueur » contre les deux protagonistes.
 

Relaxe au bénéfice du doute

Après délibération, le tribunal a finalement relaxé B. Diagne au bénéfice du doute. Le juge Saliou Mbengue a toutefois sévèrement recadré le prévenu pour son comportement.
 

S’adressant ensuite à la jeune femme, le magistrat lui a conseillé d’attendre que la colère de son père retombe avant de revenir vers lui avec des excuses sincères.

 
 
 
 
 


Lat Soukabé Fall

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