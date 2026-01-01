France : les médecins libéraux déclenchent une grève pour protester contre des mesures contraignantes

Selon la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), cette mobilisation devrait être largement suivie, 85 % des adhérents ayant annoncé leur participation. Les perturbations pourraient inclure la fermeture de cabinets et l’arrêt de blocs opératoires, avec des répercussions possibles sur l’hôpital public.



Des tarifs et taxes contestés

Les praticiens s’opposent notamment à des dispositions permettant au ministère de la Santé de réduire « de manière autoritaire » certains tarifs médicaux, contournant selon eux le dialogue social. L’article 26 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale est particulièrement controversé : il autorise la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) à diminuer les tarifs de certains actes médicaux et expertises, dont beaucoup n’ont pas évolué depuis 36 ans.



« La ministre de la Santé affirme qu’elle ne mettra pas en œuvre cette mesure. Les paroles, je les entends, mais j’attends des actes », commente Franck Devulder, président de la CSMF. Pour Mélanie Ricard-Henri, présidente de l’association Médecins pour demain, ces décisions mettent en péril la viabilité économique de la médecine libérale. « Un médecin libéral est un entrepreneur : nous gérons nos loyers et notre matériel. Une baisse unilatérale des tarifs menace directement nos activités », explique-t-elle.



Contrôle des prescriptions et quotas imposés

Le contrôle accru des prescriptions d’arrêts de travail est un autre point de friction. Les médecins qui prescrivent statistiquement plus d’arrêts ou d’actes médicaux ciblés par l’Assurance maladie risquent désormais des sanctions financières s’ils ne respectent pas des quotas.



« Cela nous oblige à faire un tri parmi nos patients, alors que tous ont des besoins équivalents. Soit nous respectons les quotas et certains patients sont pénalisés, soit nous continuons notre travail normalement et risquons des sanctions », dénonce Patricia Lefébure, présidente de la Fédération des médecins de France (FMF).



Les syndicats dénoncent également la suspicion implicite de pratiques frauduleuses à l’encontre des médecins libéraux, alors que ces derniers réalisent huit prestations médicales sur dix et ont déjà perdu 15 % de leurs effectifs en dix ans.



Des mesures pour maintenir la continuité des soins

Pour assurer la continuité des soins durant la grève, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé la mise en place de mesures avec les Agences régionales de santé (ARS), les établissements et les professionnels. « Nous pouvons également recourir aux réquisitions en cas de besoin », a précisé la ministre, affirmant vouloir garantir la sécurité des patients tout en respectant le droit de grève des professionnels.

