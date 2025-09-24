France: Sébastien Lecornu revient à Matignon, Emmanuel Macron prend le risque de la répétition

Emmanuel Macron a fait fi des nombreux tirs de barrage contre la nomination - à nouveau - de Sébastien Lecornu à Matignon. Il a bien un peu hésité. C'est certainement ce qui a occasionné une annonce plus tardive que prévu, le 10 octobre au soir, mais au bout du compte, même les critiques émises dans son propre camp par Gabriel Attal notamment, qui avait demandé au président de « partager le pouvoir », n'y ont rien changé.



Conserver un fidèle



Emmanuel Macron a préféré conserver un fidèle à Matignon. Le président, accusé de vouloir garder la main à tout prix, a tout de même fait savoir qu'il donnait « carte blanche » à Sébastien Lecornu pour essayer de montrer qu'il aura une marge de manœuvre.



Le « moine soldat » - c'est ainsi que Sébastien Lecornu se décrit - dit accepter cette mission « par devoir » et se fixe deux objectifs : faire passer un budget avant la fin de l'année et répondre aux problèmes de la vie quotidienne des Français.



Un challenge qui s'annonce très difficile. À commencer par la formation d'un gouvernement attendu pour ce week-end, alors que les Républicains sont divisés sur leur participation, qu'Horizons, le parti d'Edouard Philippe, hésite aussi. Le socle commun est donc fissuré.



Tirer les enseignements de l'échec précédent



Sébastien Lecornu devrait cependant tirer les enseignements de son échec précédent, il avait affirmé, mercredi 9 octobre, que le prochain gouvernement devait être déconnecté des ambitions présidentielles, il devrait donc exclure ceux qui visent 2027.



Bruno Retailleau se prépare ainsi à sortir de la liste des ministrables à nouveau. Sébastien Lecornu va peut-être intégrer des personnalités de la société civile plus expertes que politiques.



Mais le test crucial aura lieu à l'Assemblée avec la déclaration de politique générale où il jouera la censure que le RN et LFI ont déjà promis de voter. C'est là qu'on verra jusqu'où Sébastien Lecornu peut aller - sur les retraites notamment - pour amadouer les socialistes qui exigent la suspension de la réforme pour ne pas « baisser le pouce ».

