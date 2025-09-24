Forum de Santé, Digitalisation et Entrepreneuriat : Thiès se mobilise les 10 et 11 octobre pour le bien-être et l’autonomisation des femmes

Placée sous le haut parrainage du Professeur Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l’Action sociale, cette initiative a réuni professionnels de santé, autorités locales, associations féminines, jeunes entrepreneurs et bénévoles autour d’un objectif commun : promouvoir la santé, l’autonomie et le leadership des femmes.



La cérémonie d’ouverture, présidée par le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, s’est tenue à la Manufacture des Arts Décoratifs de Thiès, en présence du représentant du ministre marraine, Pr Eva Marie Coll Seck.



Dans son mot de bienvenue, Dr Babacar Diop a salué “une initiative exemplaire qui allie prévention, formation et autonomisation”, rappelant que la santé des femmes est une priorité pour le développement local.



Le forum a ensuite été marqué par plusieurs conférences médicales sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein, des ateliers d’auto-examen mammaire, ainsi que des séances de dépistage gratuites ouvertes à toutes les femmes.

“Le dépistage n’est pas un acte de peur, mais de courage. C’est le premier pas vers la victoire sur le cancer”,

a souligné le représentant du Professeur Eva Marie Coll Seck, marraine de l’événement, qui a encouragé la poursuite de ces actions dans toutes les régions du pays.



En marge du forum, une caravane de sensibilisation a pris le départ depuis les locaux de la LONASE de Thiès, avant de parcourir plusieurs quartiers et villages environnants.



Cette caravane, composée de professionnels de santé, de jeunes volontaires et de membres d’associations locales, a distribué des brochures d’information et invité les femmes à effectuer un dépistage préventif.



L’objectif : rapprocher la santé des communautés, notamment dans les zones où l’accès à l’information et aux structures médicales reste limité.



Le forum a également ouvert un important chapitre sur la digitalisation et l’entrepreneuriat féminin, afin de promouvoir une autonomisation durable.



Des ateliers de formation ont permis aux participantes d’acquérir des compétences dans l’usage des outils numériques, la gestion de projets, le marketing digital et la création d’entreprise.

Cette composante vise à aider les femmes à tirer parti de la technologie pour développer leurs activités et renforcer leur indépendance financière.

“La femme sénégalaise d’aujourd’hui doit être à la fois consciente de sa santé et actrice de son développement économique”,

a rappelé un intervenant lors du panel sur la digitalisation inclusive.



Le forum s’est clôturé dans une ambiance conviviale et festive avec deux concours phares :



Un concours culinaire , mettant en avant le savoir-faire et la créativité des femmes de Thiès ;

Et un concours de digitalisation, récompensant les projets innovants portés par des femmes dans le domaine du numérique.

Ces compétitions ont permis de valoriser les talents locaux et de renforcer la solidarité entre femmes, autour des valeurs de partage, de courage et d’innovation.

