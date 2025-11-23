Fièvre de la vallée du Rift : la situation s’améliore selon l’ISRA

La situation liée à la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal montre une évolution positive. Selon les responsables du Laboratoire national de l’élevage et de recherches vétérinaires de l’ISRA, l’épisode enregistré ces derniers mois dans plusieurs zones du pays est désormais en diminution.



D’après les précisions fournies lors d’un atelier organisé lundi à Dakar, cette amélioration résulte de moyens supplémentaires mobilisés aussi bien sur le plan humain que matériel et financier. Les équipes dédiées ont renforcé les actions de prévention et de surveillance, contribuant ainsi au repli de la situation.



L’atelier, tenu dans les locaux de l’ISRA, a réuni près d’une centaine de professionnels privés ainsi que des acteurs des filières avicoles et de l’élevage. La rencontre, initiée par l’Ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, visait à sensibiliser sur l’usage approprié des antimicrobiens.



Les autorités vétérinaires soulignent que le pays dispose d’un dispositif solide pour répondre à ce type de situation, grâce à la mobilisation conjointe des services spécialisés en santé animale et en santé humaine.



Le président du Conseil de l’ordre des médecins vétérinaires a rappelé que cette journée permet de rassembler les principaux acteurs — producteurs et vétérinaires — afin de promouvoir de bonnes pratiques et d’éviter l’utilisation excessive des antibiotiques.

