Forum Investir au Sénégal : Ousmane Sonko salue plus de 13 000 milliards FCFA d’engagements d’investissement





Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction face aux résultats de la deuxième édition du Forum investir au Sénégal, clôturée mercredi. Selon lui, les engagements d’investissement annoncés atteignent un montant global de 13 000 milliards 211 millions de francs CFA, avec la participation de près de 12 000 acteurs économiques venus de 70 pays.



Lors de son allocution de clôture, le chef du gouvernement a indiqué que 51 projets et conventions ont été signés au cours des deux jours du forum. Ces résultats, a-t-il affirmé, traduisent “la confiance renouvelée du monde envers le Sénégal, la crédibilité de notre vision économique et la solidité de nos institutions”.



Ousmane Sonko a salué la qualité des échanges tenus lors des sept panels thématiques, lesquels ont permis de dégager les principaux leviers de développement pour le pays. Il a également rendu hommage au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa “vision lucide d’un Sénégal souverain et prospère”, et remercié les chefs d’État et de gouvernement présents, symbole selon lui “d’une forte solidarité africaine”.



Le Premier ministre a tenu à souligner le rôle particulier du Royaume d’Arabie saoudite, invité d’honneur de cette édition, pour “la profondeur du partenariat et la richesse des discussions”.



S’adressant aux investisseurs, Ousmane Sonko a assuré que l’État du Sénégal est pleinement engagé à faciliter l’investissement, à réduire les délais administratifs et à garantir un environnement des affaires compétitif et transparent. “Vous pouvez compter sur un État partenaire et facilitateur, non bureaucratique”, a-t-il déclaré.



Il a aussi exhorté le secteur privé national à faire preuve d’audace : “Le temps de l’attente est révolu. Le temps de l’action est venu. Nouez des partenariats, mobilisez les capitaux et exportez vos savoir-faire.”



Enfin, il a interpellé l’administration publique sur la nécessité d’un meilleur accompagnement du secteur privé : “Les entreprises sont des piliers essentiels du développement économique et social. Traitez-les avec respect, efficacité et réactivité.”

