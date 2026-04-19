Ada Fass domine Eumeu Sène et signe une victoire éclatante à Pikine

Ce dimanche à Pikine, Ada Fass a réalisé une performance remarquée en battant Eumeu Sène. Surnommé « Borom Ndakarou », le lutteur a fait preuve de puissance et de détermination pour l’emporter face à un adversaire connu pour sa grande expérience.



Dès le début du combat, Ada Fass a pris les choses en main en imposant un rythme élevé. Face à un Eumeu Sène qui se montrait prudent, il a multiplié les actions offensives jusqu’à trouver l’ouverture qui lui a permis de s’imposer.



Cette victoire contre un ancien Roi des arènes constitue un tournant majeur dans la carrière du lutteur originaire de Fass-Benno. Elle vient confirmer son talent et son ambition de figurer parmi les meilleurs.



Par ce succès, Ada Fass adresse un signal clair : la nouvelle génération est prête et entend bien marquer de son empreinte l’histoire de la lutte sénégalaise.



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