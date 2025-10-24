Footballeurs sénégalais à l’étranger : un week-end marqué par les buts et passes décisives de Pape Matar Sarr, Oumar Diouf, Demba Seck et Abdallah Gning





Les footballeurs sénégalais évoluant à l’étranger ont brillé ce week-end à travers l’Europe. Plusieurs d’entre eux se sont distingués par leurs buts décisifs et passes inspirées, confirmant leur belle forme du moment.



Pape Matar Sarr buteur avec Tottenham

En Angleterre, Pape Matar Sarr a contribué à la victoire 3-0 de Tottenham face à Everton lors de la 9ᵉ journée de Premier League. Le milieu des Spurs a inscrit le troisième but à la 89ᵉ minute, signant ainsi sa deuxième réalisation de la saison.

Tottenham occupe actuellement la 3ᵉ place du classement avec 17 points, derrière Bournemouth (18 pts) et Arsenal (22 pts).



Dans le même championnat, Sunderland, privé de Habib Diarra (blessé), a surpris Chelsea (2-1) et se hisse désormais à la 4ᵉ place, à égalité de points avec les Spurs.

West Ham, avec El Hadji Malick Ndiaye, a subi une nouvelle défaite (1-2) contre Leeds United et reste avant-dernier du tableau, tandis que Crystal Palace d’Ismaïla Sarr a chuté (0-1) face à Arsenal et glisse à la 10ᵉ place.



Oumar Diouf confirme en Belgique

En Belgique, Oumar Diouf poursuit sa montée en puissance avec le RFC Liège. Déjà buteur et double passeur la semaine dernière, il s’est de nouveau illustré lors de la victoire 4-3 de son équipe contre le RWDM Brussels. Avec sept buts et trois passes décisives, il figure parmi les joueurs les plus décisifs de la Challenger Pro League (D2).



Ligue 1 française : Habib Diallo et Moussa Niakhaté en lumière

En France, Ibou Sané a marqué l’unique but du FC Metz lors de la lourde défaite (1-6) face à Lille, sur une passe décisive d’Habib Diallo. Metz reste lanterne rouge malgré la présence de plusieurs Sénégalais dans l’effectif, dont Cheikh Tidiane Sabaly.

À Monaco, Krépin Diatta a pris part à la victoire (1-0) face à Toulouse, alors que Lamine Camara était toujours absent sur blessure.

De son côté, Moussa Niakhaté a brillé avec l’Olympique Lyonnais en délivrant une passe décisive sur le deuxième but de la victoire (2-1) contre Strasbourg.

En Ligue 2, Arouna Sanganté a également contribué au succès de Dunkerque (3-0) face à Pau FC, en offrant une passe décisive.



Le retour d’Assane Diao en Serie A

En Italie, Assane Diao a effectué son retour à la compétition après une longue blessure. Entré en seconde période avec Côme face à Parme, il a participé au match nul 0-0. L’attaquant de 20 ans, déjà international à deux reprises, espère retrouver son meilleur niveau.



Les Sénégalais brillent aussi en Turquie, Serbie et Tchéquie

En Turquie, Alassane Ndao a offert la passe décisive de la victoire (2-1) de Konyaspor contre Gençlerbirliği, où évolue M’Baye Niang.

En Serbie, Demba Seck continue d’impressionner sous les couleurs du Partizan Belgrade. Auteur de son troisième but de la saison et de trois passes décisives, il a contribué à la victoire 3-0 de son équipe, désormais 2ᵉ au classement général.

Enfin, en République tchèque, Abdallah Gning a signé son sixième but de la saison et délivré une passe décisive lors de la victoire 4-2 de Karvina face à Mlada Boleslav.

