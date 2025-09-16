Football : Abdoulaye Fall rencontre le patron de la FIFA au Maroc pour discuter du développement en Afrique

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a rencontré ce vendredi Gianni Infantino, président de la FIFA, au siège de l’organisation à Rabat, au Maroc.



D’après une publication officielle de la FSF sur Facebook, cette première audience entre les deux dirigeants a été l’occasion d’échanger sur les perspectives et les moyens de renforcer le développement du football africain.



Élu début août à la tête de la FSF en remplacement de Me Augustin Senghor, Abdoulaye Fall a officiellement pris ses fonctions le 2 septembre dernier. La semaine précédente, il avait déjà représenté le Sénégal lors de la 14ᵉ assemblée générale ordinaire de la zone ouest A de l’UFOA, organisée à Praia, au Cap-Vert.



📝



