Fonction publique : une indemnité de logement étendue à tous les agents par décret présidentiel





Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé un décret visant à réduire les disparités salariales au sein de la fonction publique sénégalaise, marquant une avancée notable dans la politique de justice sociale du gouvernement.



Publié le 7 janvier 2026, le décret n° 2026-06 généralise l’indemnité représentative de logement à l’ensemble des agents de l’État. Cette mesure permet désormais aux fonctionnaires et agents non fonctionnaires qui n’en bénéficiaient pas auparavant de percevoir une indemnité mensuelle de 100 000 francs CFA nets d’impôts.



Portée par le ministère des Finances et du Budget, dirigé par Cheikh Diba, la décision vise à corriger une rupture d’égalité persistante dans le système de rémunération de la fonction publique. D’après le rapport de présentation du décret, près de 7 % des agents de l’État restaient exclus de cette indemnité, en dépit des extensions sectorielles déjà accordées aux personnels de l’éducation et de la santé.



Le document officiel souligne que l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics constitue un enjeu essentiel pour garantir l’efficacité et la qualité du service public. Le décret a été signé par le président de la République et contresigné par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

