L'Actualité au Sénégal

Foire Internationale de Thiès : Les Femmes Transformatrices exposent leurs Produits


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 11:45 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Foire Internationale de Thiès se poursuit dans une ambiance à la fois festive et économique. Parmi les nombreuses exposantes venues des différentes régions du pays, les femmes transformatrices se démarquent particulièrement par la richesse et la diversité de leurs produits.


Parmi les exposants les plus remarqués, les femmes transformatrices occupent une place de choix. Issues de groupements féminins venus de Thiès, Kaolack, Fatick ou encore Saint-Louis, elles exposent une large gamme de produits transformés : jus naturels (bissap, bouye, gingembre), confitures, farines enrichies, huiles essentielles, savons artisanaux et produits cosmétiques à base d’ingrédients locaux.
Leur objectif : faire connaître la transformation locale comme moteur du développement durable.

Madame Sarr, présidente d’un groupement de transformatrices de Thiès, témoigne :
« Nous sommes fières de représenter les femmes entrepreneures de nos régions. Ce que nous faisons, ce n’est pas seulement vendre des produits : c’est montrer que les ressources locales peuvent être valorisées ici, par nous-mêmes. Cette foire nous donne de la visibilité et ouvre de nouvelles opportunités. »

Madame Ndiaye Me Dramé, transformatrice venue de Kaolack, partage le même enthousiasme :
« C’est la première fois que nous participons à un événement d’une telle ampleur. Nous avons pu rencontrer des clients, des partenaires et d’autres femmes inspirantes. Cette expérience nous pousse à renforcer la qualité et le conditionnement de nos produits. »

Pour Madame Fatou Soda Samb, installée à Thiès, la transformation locale est aussi une question de santé publique :
« Nous transformons les produits locaux pour en faire d’autres 100 % naturels, afin de mieux assurer leur conservation. Nos produits sont sains, sans produits chimiques, et respectent les savoirs traditionnels. »

Le président Dame Sall, initiateur de la Foire Internationale de Thiès, s’est dit fier de voir ces femmes occuper le devant de la scène :

« L’un des objectifs de cette foire, c’est de mettre en lumière les acteurs locaux, en particulier les femmes. Elles sont au cœur de la transformation économique et sociale du pays. Nous voulons leur offrir une vitrine pour développer leurs activités et trouver des partenaires. »

De son côté, le maire de Thiès, Babacar Diop, a salué la pertinence de cette initiative, qui contribue à dynamiser l’économie locale et à renforcer la visibilité de la région :

« Ce genre d’événement est essentiel pour encourager la production nationale. Nous félicitons le président Dame Sall pour son engagement et toutes ces femmes courageuses qui innovent chaque jour. »

Entre dégustations, animations et rencontres professionnelles, la Foire Internationale de Thiès s’impose désormais comme un événement incontournable de l’agenda économique sénégalais. Les femmes transformatrices y trouvent un espace d’expression, d’apprentissage et de valorisation, symbole d’un Sénégal tourné vers l’avenir.








Lat Soukabé Fall

