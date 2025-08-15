Finistère : des résidents d’Ehpad s’envolent pour un baptême de l’air en hélicoptère

Sous un ciel ensoleillé, les émotions étaient au rendez-vous. Hélène, doyenne de 98 ans, a confié : « On ne se rend pas compte de l’immensité de la mer. C’est merveilleux à mon âge ». Jean, un autre participant, a salué l’initiative : « C’est une expérience que chacun devrait vivre au moins une fois ».
Accueillis par les applaudissements de leurs proches et du personnel à l’atterrissage, les résidents ont savouré ce moment exceptionnel.
L’idée est née d’un rêve exprimé par un pensionnaire. Déjà proposée en 2023 avec succès, l’activité a été renouvelée cette année à la demande des résidents. Elle a pu être financée grâce aux actions de l’Amicale (ventes de crêpes, tombolas...).
Une initiative qui démontre qu’il n’y a pas d’âge pour vivre des émotions fortes.
