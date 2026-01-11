Menu
Finale de la CAN : une trentenaire succombe à un malaise à Dahra Djoloff


Rédigé le Lundi 19 Janvier 2026 à 08:38 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dahra Djoloff est plongée dans la tristesse après le décès brutal d’une jeune femme survenu à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), remportée par le Sénégal face au Maroc, pays hôte de la compétition.


La victime, Taula Sow, âgée de 32 ans et résidant au quartier Ngomé, a été prise d’un malaise soudain quelques instants après la rencontre décisive. Selon des sources proches de la famille, elle aurait été victime d’une crise cardiaque.

Alertés, ses proches ont tenté de la conduire en urgence au centre de santé Mame Seynabou Ndao, mais la jeune femme a malheureusement rendu l’âme avant son évacuation.

D’après les informations recueillies, la forte charge émotionnelle liée à la finale, marquée par une intense ferveur populaire, pourrait avoir joué un rôle déterminant dans ce drame. L’émotion extrême ressentie après la victoire des Lions de la Téranga aurait provoqué un choc fatal.

Ce décès tragique a suscité une vive émotion au sein de la population de Dahra Djoloff, où parents, voisins et proches continuent d’affluer pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée.



