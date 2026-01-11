Habib Diallo et Pape Matar Sarr au cœur de la ferveur à Thiès

À Thiès, ville qui a vu éclore de nombreux talents du football sénégalais, l’excitation est palpable dans tous les quartiers. Les artères principales se parent des couleurs nationales : drapeaux flottant au vent, arbres et trottoirs peints en vert, jaune et rouge, tandis que des banderoles aux slogans de soutien aux Lions décorent les places et les carrefours. Dans chaque ruelle, jeunes et moins jeunes scandent des chants de la victoire, créant une atmosphère festive et électrisante qui transforme la ville en véritable chaudron de passion.





Cette effervescence profite également aux commerçants et marchands ambulants. Les ventes de produits aux couleurs du Sénégal connaissent un boom spectaculaire : écharpes, maillots floqués des noms des stars comme Habib Diallo ou Pape Matar Sarr, casquettes, autocollants et vuvuzelas s’arrachent à chaque coin de rue. Les cafés et restaurants installent des écrans géants, où voisins et amis se retrouvent pour partager ensemble la ferveur du match, transformant chaque lieu en tribune improvisée.





Au-delà de la célébration, c’est un véritable symbole d’unité et de fierté nationale qui se dégage de Thiès. Dans les yeux des supporters, chaque drapeau, chaque chant, chaque vuvuzela est une manière de porter les Lions vers la victoire. Et alors que le compte à rebours final approche, la ville entière retient son souffle, prête à vibrer pour Habib Diallo, Pape Matar Sarr et toute l’équipe nationale, dans l’espoir d’un deuxième titre continental.

