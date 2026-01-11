Kédougou : une importante saisie de substances prohibées par la brigade spécialisée





La brigade régionale spécialisée de Kédougou a procédé à l’interpellation d’un individu à Grand Tenkoto, une localité située dans le sud-est du pays, selon des informations obtenues auprès d’une source policière.



Au moment de son arrestation, l’homme détenait 2 640 comprimés de tramadol, classé comme substance psychotrope, ainsi que 500 grammes de « skunk », une variété particulièrement concentrée de chanvre.



D’après la même source, le mis en cause serait impliqué dans un réseau organisé de circulation de substances interdites à l’échelle internationale. Il est également soupçonné de se livrer à la distribution non autorisée de comprimés et de produits végétaux prohibés.



À l’issue de sa garde à vue réglementaire, l’individu a été présenté devant le Tribunal de grande instance de Kédougou. Il devra répondre des faits de détention et de trafic de substances interdites, de vente illégale de médicaments, ainsi que d’exercice non autorisé de la profession de pharmacien.

