Journée chômée et payée : une réponse à la FMI ?

Cette décision est un geste symbolique fort, destiné à renforcer la fierté et l’unité nationale. Dans tout le pays, les citoyens ont décoré leurs maisons, organisé des rassemblements et fêté la victoire des Lions dans les rues.

Cependant, cette mesure intervient dans un contexte économique délicat. Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment alerté sur la situation financière du Sénégal, pointant :



Une dette publique élevée , estimée à environ 130 % du PIB.

Des déficits budgétaires plus importants que prévu , dus à des dettes non déclarées ou des dépenses imprévues.

La suspension d’un programme de financement de 1,8 milliard de dollars, jusqu’à ce que des mesures de transparence et des réformes soient mises en place.



Déclarer un jour férié entraîne le paiement des salaires pour un jour non travaillé, ce qui représente un coût supplémentaire pour l’État, accentuant légèrement la pression budgétaire.



La décision présidentielle illustre le dilemme entre célébration nationale et responsabilité économique :



D’un côté, une victoire historique qui fédère la nation et justifie la joie collective.

De l’autre, des alertes financières sérieuses du FMI qui demandent rigueur et discipline dans la gestion des dépenses publiques.

Le Sénégal vit un moment exceptionnel de fierté et de liesse populaire, mais cette célébration ne fait pas disparaître les défis économiques. La nation devra concilier joie nationale et prudence budgétaire dans les semaines et mois à venir, afin de préserver la stabilité financière et la confiance des partenaires internationaux.

