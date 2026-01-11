Cambérène : forte mobilisation des fidèles layènnes pour l’ouverture de la 146e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye





Dès l’aube, une foule impressionnante de fidèles de la communauté layènne s’est rendue au mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye (1876-1949), premier Khalife des layènnes et fils du fondateur de la confrérie, situé à Cambérène. Ce rassemblement marque la cérémonie d’ouverture des activités de la 146e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye.



Très tôt dans la matinée, les tentes et chapiteaux installés en bordure de mer ont été rapidement occupés par des pèlerins venus de plusieurs quartiers de Dakar ainsi que de différentes localités de l’intérieur du pays. Un important mouvement de circulation a été observé sur les axes menant à ce quartier historique de la capitale, reconnu comme un haut lieu de la communauté layènne. Les forces de sécurité, fortement mobilisées, veillaient au bon déroulement de l’événement.



Dans une atmosphère marquée par la spiritualité et le recueillement, des jeunes affiliés à la confrérie, réunis au sein d’associations, distribuaient café et petit-déjeuner aux participants. Parallèlement, des vendeurs proposaient divers articles, notamment des djellabas, foulards, chapelets, photographies, chaussettes et porte-clés à l’effigie des figures spirituelles layènnes.



Des dispositifs de sonorisation installés à différents endroits du site diffusaient en continu des chants religieux, perceptibles à plusieurs centaines de mètres, renforçant le caractère spirituel de la rencontre.



Parmi les fidèles présents, Yacine Pouye, âgée d’une trentaine d’années et vêtue d’une tenue blanche accompagnée d’un foulard soigneusement arrangé, a partagé son émotion. Elle a exprimé sa gratitude d’avoir pu répondre une nouvelle fois à cet Appel, soulignant qu’il s’agit d’un honneur et d’un privilège pour tout talibé layènne de participer à un événement fondateur de leur voie spirituelle.

