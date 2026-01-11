Bambey : une nuit d’ivresse vire à l’affrontement avec la police

Refus d’obtempérer et propos provocateurs

Lorsque les agents demandent les pièces d’identité, l’homme présente un certificat de perte. Sa compagne, en état d’ébriété manifeste, refuse catégoriquement de coopérer. Très vite, le ton monte. La dame se met à invectiver les policiers, leur lançant avec arrogance :

« Je viens de France, vous ne pouvez rien contre moi ! »

Une déclaration qui choque les témoins et met le feu aux poudres.



La situation dégénère

Malgré les tentatives d’apaisement, notamment de son époux, la mise en cause devient de plus en plus agressive. Lorsqu’il lui est demandé de suivre les policiers pour vérification, elle se rebelle violemment, frappant certains agents à coups de poing et refusant de monter dans le véhicule de service.



Il faudra une intervention ferme pour la maîtriser et l’escorter jusqu’au commissariat urbain de Bambey.



Même au commissariat, la tension persiste

Une fois sur place, la dame poursuit ses injures et menaces, affirmant avoir été maltraitée durant son arrestation. Toutefois, cette version sera contestée par son propre mari, présent lors des faits.



Identifiée sous les initiales K. D., née en 1978 et employée comme réceptionniste d’hôtel en France, elle est placée en garde à vue pour ivresse publique et manifeste, outrage et violences sur agents de police.



La justice saisie

Le dossier a été transmis au délégué du procureur, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les responsabilités et les suites judiciaires à donner à cette affaire.



Une affaire qui fait réagir

À Bambey, l’incident a suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes dénoncent un comportement jugé méprisant et rappellent que le respect des forces de l’ordre demeure une obligation pour tous.

L’affaire s’est déroulée dans un débit de boisson dénommé « Chez Gérard », où une patrouille de la brigade de recherches effectuait une opération de sécurisation. À leur arrivée, les policiers constatent la présence d’un couple consommant de l’alcool, dans une ambiance déjà tendue.