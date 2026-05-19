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CAN U17 : le Sénégal domine l’Algérie et valide son ticket pour les quarts et le Mondial


Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:30 | Lu 43 fois Rédigé par


Les Lionceaux du Sénégal ont battu l’Algérie (2-1) lors de la phase de groupes de la CAN U17, décrochant leur qualification pour les quarts de finale et la Coupe du monde U17.


CAN U17 : le Sénégal domine l’Algérie et valide son ticket pour les quarts et le Mondial

 

L’Équipe du Sénégal U17 a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 ainsi que pour la prochaine Coupe du monde U17 après sa victoire contre l’Équipe d’Algérie U17 sur le score de 2 buts à 1.
Les Lionceaux ont pourtant mal débuté la rencontre. Après une première occasion algérienne sur corner dès la 3e minute, le capitaine algérien Mekkaoui a ouvert le score une minute plus tard sur une phase arrêtée.
Les joueurs entraînés par Lamine Sané ont toutefois rapidement réagi. À la 14e minute, Souleymane Commissaire Faye a tiré un coup franc repris de la tête par Cheikh Dieng pour permettre au Sénégal d’égaliser.
Après ce but, les Sénégalais ont pris le contrôle du match en multipliant les offensives grâce notamment à Mouhamed Wagne, Emile Niaga Sadio et Lamine Mbengue.
Avant la pause, le Sénégal a obtenu un penalty après vérification de l’arbitre à la suite d’une action litigieuse dans la surface adverse. Souleymane Commissaire Faye a transformé la tentative à la 41e minute pour donner l’avantage à son équipe.
En seconde période, les Lionceaux ont mieux maîtrisé les débats malgré les tentatives algériennes pour revenir au score. La défense sénégalaise et le gardien Assane Sarr ont repoussé les offensives adverses.
Le Sénégal s’est également procuré plusieurs occasions supplémentaires par l’intermédiaire de Mouhamed Wagne et Ibrahima Dionne, sans parvenir à inscrire un troisième but.
Très actif au milieu de terrain et décisif sur les coups de pied arrêtés, Souleymane Commissaire Faye a été désigné homme du match.
Grâce à ce succès, le Sénégal termine en tête de son groupe avec six points, devant l’Algérie et le Ghana, qui comptent chacun quatre points. Dans l’autre rencontre du groupe, le Ghana U17 s’est imposé face à l’Afrique du Sud U17 sur le score de 2-1.
Les Lionceaux poursuivent ainsi leur parcours dans la compétition continentale tout en validant déjà leur présence à la prochaine Coupe du monde U17.



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