Finale CAN 2025 : le Sénégal saisit le TAS pour contester le verdict de la CAF

La Fédération sénégalaise de football a engagé une nouvelle étape dans le contentieux lié à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé, le 25 mars 2026, l’enregistrement de son recours dirigé contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football.

Cette procédure fait suite à la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la CAF, qui avait statué sur une défaite du Sénégal par forfait lors de la finale, attribuant la victoire au Maroc sur le score de 3-0. La fédération sénégalaise conteste cette conclusion et demande son annulation afin d’être reconnue comme vainqueur de la compétition.

Dans le cadre de cette démarche, elle a également sollicité un report du délai pour déposer son mémoire d’appel, en attendant de recevoir l’intégralité des motivations de la décision rendue par l’instance africaine, qui ne lui a pas encore été transmise dans sa totalité.

Sur le plan procédural, une formation arbitrale doit être mise en place pour examiner le dossier. Une fois cette étape franchie, chaque partie disposera d’un délai de vingt jours pour soumettre ses arguments écrits : mémoire d’appel pour la partie sénégalaise, et mémoires en réponse pour les instances mises en cause.

Toutefois, la demande de suspension introduite par la Fédération sénégalaise rend incertaine la fixation du calendrier de la procédure.

Le directeur général du Tribunal Arbitral du Sport, Matthieu Reeb, a indiqué que ce type de litige peut être traité dans des délais maîtrisés, tout en garantissant le respect des droits de chaque partie. Une audience pourrait être organisée, même si les modalités restent pour l’instant confidentielles.