Filière arachide : instruction donnée à la SONACOS pour l’achat de 450 000 tonnes





En visite à Kaolack, dans le centre du pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé avoir donné instruction à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) d’acheter 450 000 tonnes de graines d’arachide.



Selon le chef du gouvernement, cette décision porte le volume d’achat bien au-delà des 250 000 tonnes initialement prévues. Il a précisé qu’un montant de 106 milliards de francs CFA est nécessaire pour permettre à la SONACOS d’acquérir 250 000 tonnes de graines.



L’annonce a été faite lundi, lors d’une visite de l’usine de la SONACOS de Lyndiane, effectuée dans le cadre du suivi de l’évolution de la campagne de commercialisation de l’arachide. Ousmane Sonko s’est ensuite rendu à Ndiaffate Sérère, où il a échangé avec des acteurs du secteur agricole de la région de Kaolack.



Malgré la situation constatée sur le terrain, le Premier ministre a indiqué que des ressources comprises entre 50 et 75 milliards de francs CFA seront mobilisées pour permettre à la SONACOS d’acheter la production disponible.



Il a toutefois reconnu que toutes les difficultés ne peuvent être résolues immédiatement, évoquant certaines défaillances au niveau des services. Ousmane Sonko a néanmoins assuré que des mesures ont été prises et que leurs effets seront visibles dans les prochains jours afin d’accélérer l’achat de la production arachidière.

