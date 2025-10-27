Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fièvre du Rift : 5 nouveaux cas, zéro décès supplémentaire


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 16:29 | Lu 37 fois Rédigé par


Le Sénégal enregistre 5 nouveaux cas contacts de la fièvre de la vallée du Rift, aucun décès supplémentaire. La situation du MPOX reste stable.


Fièvre du Rift : 5 nouveaux cas, zéro décès supplémentaire

 

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié son dernier rapport sur la situation épidémiologique liée à la fièvre de la vallée du Rift et au MPOX. Selon les données officielles, cinq nouveaux cas contacts ont été enregistrés, sans qu’aucun décès supplémentaire ne soit signalé.

Depuis le début de l’épidémie, le pays totalise 391 cas confirmés, dont 29 décès et 317 guérisons. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 302 cas, suivie de Matam (25), Louga (18), Fatick (16), Kaolack (14), Dakar (9), Tambacounda (3), Thiès (2) et Kédougou (2).

Concernant le MPOX, la situation demeure stable depuis l’identification du premier cas le 22 août 2025. Le Sénégal compte à ce jour sept cas confirmés et deux cas probables. Tous les patients sont rétablis, et aucun décès n’a été enregistré. Quatorze personnes restent toutefois sous surveillance médicale.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis
Un homme a été grièvement blessé à la machette par un conducteur de moto après une dispute à Thiès. Deux ans de prison requis contre les accusés. Aux alentours de 2 heures du matin, un homme a été...

le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi
Lors de l’ouverture du SIM Sénégal 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les entreprises minières à respecter la législation nationale et à faire du secteur un moteur de développement...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags