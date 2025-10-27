Fièvre du Rift : 5 nouveaux cas, zéro décès supplémentaire





Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié son dernier rapport sur la situation épidémiologique liée à la fièvre de la vallée du Rift et au MPOX. Selon les données officielles, cinq nouveaux cas contacts ont été enregistrés, sans qu’aucun décès supplémentaire ne soit signalé.



Depuis le début de l’épidémie, le pays totalise 391 cas confirmés, dont 29 décès et 317 guérisons. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée avec 302 cas, suivie de Matam (25), Louga (18), Fatick (16), Kaolack (14), Dakar (9), Tambacounda (3), Thiès (2) et Kédougou (2).



Concernant le MPOX, la situation demeure stable depuis l’identification du premier cas le 22 août 2025. Le Sénégal compte à ce jour sept cas confirmés et deux cas probables. Tous les patients sont rétablis, et aucun décès n’a été enregistré. Quatorze personnes restent toutefois sous surveillance médicale.



dakaractu