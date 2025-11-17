Hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène : Sit-in et marche pour la régularisation administrative des techniciens supérieurs de santé

La rencontre a rassemblé les secrétaires généraux, notamment Mballo Dia Thiam, Farba Ibrahima Ndiaye, et Papa Mor Ndiaye, secrétaire général du SUTSAS au sein de l’hôpital régional de Thiès. Cette mobilisation a été l’occasion pour les responsables syndicaux de rappeler leur plate-forme revendicative, centrée principalement sur le reclassement des techniciens supérieurs de santé, qui, selon eux, reste en attente depuis plus de dix mois malgré l’adoption d’un décret au conseil des ministres.



Les autres revendications portent notamment sur la retraite à 65 ans et l’amélioration des conditions de travail.



Le plan d’action des syndicats prévoit :



Un sit-in national ce vendredi



Une grève les 25 et 26 novembre prochains

​Une marche prévue à Dakar pour clore le mouvement



Cette mobilisation reflète la détermination des syndicats de santé à obtenir des réponses rapides du gouvernement sur ces dossiers en suspens.

