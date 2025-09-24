Fièvre de la vallée du Rift : aucun cas signalé à Kaffrine, selon les autorités sanitaires





Le directeur régional de la Santé de Kaffrine, docteur Mbaye Thiam, a affirmé qu’aucun cas suspect ni confirmé de fièvre de la vallée du Rift n’a été enregistré dans cette région du centre du Sénégal, malgré l’inquiétude liée à l’apparition de la maladie dans le nord du pays.



“À ce jour, aucun cas n’a été détecté à Kaffrine”, a-t-il indiqué dans un entretien téléphonique avec l’APS, précisant que toutes les mesures préventives nécessaires sont mises en place afin de faire face à toute éventualité.



De son côté, Moustapha Dione, directeur régional de l’Élevage et des Productions animales, a annoncé le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation dans les foirails et abattoirs. Objectif : informer les acteurs locaux sur la maladie, ses symptômes et ses risques.



“Chaque matin, nos équipes se déplacent dans les abattoirs pour sensibiliser, contrôler et inspecter les animaux”, a-t-il expliqué.



Les éleveurs disent appliquer les recommandations des autorités. Samba Sow, président du foirail de Missirah Wadène, a confirmé que des mesures préventives ont été mises en place au niveau local, en s’appuyant sur les consignes transmises par les services compétents.

