Fièvre de la vallée du Rift : aucun cas signalé à Kaffrine, selon les autorités sanitaires


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 11:22


Le directeur régional de la Santé de Kaffrine rassure : aucun cas suspect ou confirmé de fièvre de la vallée du Rift n’a été détecté. Des campagnes de prévention et de sensibilisation sont en cours.


Le directeur régional de la Santé de Kaffrine, docteur Mbaye Thiam, a affirmé qu’aucun cas suspect ni confirmé de fièvre de la vallée du Rift n’a été enregistré dans cette région du centre du Sénégal, malgré l’inquiétude liée à l’apparition de la maladie dans le nord du pays.

“À ce jour, aucun cas n’a été détecté à Kaffrine”, a-t-il indiqué dans un entretien téléphonique avec l’APS, précisant que toutes les mesures préventives nécessaires sont mises en place afin de faire face à toute éventualité.

De son côté, Moustapha Dione, directeur régional de l’Élevage et des Productions animales, a annoncé le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation dans les foirails et abattoirs. Objectif : informer les acteurs locaux sur la maladie, ses symptômes et ses risques.

“Chaque matin, nos équipes se déplacent dans les abattoirs pour sensibiliser, contrôler et inspecter les animaux”, a-t-il expliqué.

Les éleveurs disent appliquer les recommandations des autorités. Samba Sow, président du foirail de Missirah Wadène, a confirmé que des mesures préventives ont été mises en place au niveau local, en s’appuyant sur les consignes transmises par les services compétents.




