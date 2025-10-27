Fièvre de la Vallée du Rift : 18 décès enregistrés et 273 cas confirmés dans la région de Saint-Louis

La Direction régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis a publié un nouveau bulletin sur la Fièvre de la Vallée du Rift, faisant état de 18 décès sur 273 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie dans la région nord du pays, le 21 septembre dernier.



Le district sanitaire de Richard-Toll reste le plus touché, avec 113 cas confirmés, suivi de Saint-Louis avec 72 cas, Dagana avec 50 cas, Podor avec 29 cas et Pété avec 9 cas.



Selon le rapport, 245 patients sont guéris, tandis que 9 sont suivis à domicile et un patient reste hospitalisé.



Les autorités sanitaires signalent par ailleurs 147 foyers recensés, dont 79 déjà maîtrisés, grâce aux interventions des équipes de terrain.



Le dispositif multisectoriel de riposte demeure pleinement opérationnel, avec la poursuite des investigations et des actions de prévention pour limiter la propagation du virus.



Les autorités appellent la population à redoubler de vigilance et à signaler tout cas suspect afin de renforcer la surveillance et la prise en charge rapide des infections.

