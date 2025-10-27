Fièvre de la Vallée du Rift : 12 nouveaux cas enregistrés au Sénégal, aucun décès supplémentaire





Le ministère de la Santé a annoncé ce 28 octobre 2025 la détection de douze nouveaux cas de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), sans signaler de nouveau décès. Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal totalise 343 cas confirmés, dont 28 décès et 270 patients guéris.



La région de Saint-Louis demeure la plus touchée, avec 271 cas répertoriés. Ces infections se répartissent entre les districts de Richard-Toll (133 cas), Saint-Louis (72), Dagana (29), Podor (28), Pété (9), Sakal (3) et Keur Momar Sarr (4).

La région de Louga suit avec 18 cas, concentrés principalement dans les districts de Linguère (9) et Dahra (2). D’autres contaminations ont été signalées dans les régions de Matam (20), Fatick (11), Kaolack (10), Dakar (9), Thiès (2) et Tambacounda (2).



En parallèle, le ministère a confirmé sept cas de Mpox et deux cas probables détectés depuis le 22 août 2025, tous localisés dans la région de Dakar. Huit patients sont désormais rétablis, et aucun décès n’a été enregistré. Les autorités sanitaires suivent actuellement 30 contacts liés à ces cas.



Le ministère appelle la population à faire preuve de vigilance, à respecter les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour limiter la propagation de ces deux maladies.

