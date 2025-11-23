Fesrail 2025 : La 11ᵉ édition s’impose comme rendez-vous majeur du théâtre sénégalais

Au-delà du parrainage, les maires des communes de Thiès ont également apporté leur contribution pour accompagner l’organisation du festival et faciliter le déploiement des activités dans les quartiers, les espaces culturels et les lieux publics. Cette mobilisation a renforcé l’ancrage local du festival et assuré une proximité accrue avec les populations.





Le Fesrail a accueilli des troupes venues de toutes les régions du Sénégal — Dakar, Saint-Louis, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Louga, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor ainsi qu’une troupe théâtrale de Gambie et des artistes issus des villes jumelles de Thiès. Un village du festival a été aménagé, regroupant des stands dédiés aux partenaires, institutions, structures culturelles et acteurs du spectacle vivant.





Cette édition a également mis un accent particulier sur l’engagement éducatif : plusieurs œuvres ont été jouées à l’Université de Thiès, offrant une immersion artistique au cœur du milieu académique et renforçant les ponts entre étudiants et professionnels du théâtre.





Programmation et espaces de représentation

Spectacles IN : programmés dans les quartiers ciblés, au Centre Culturel Régional, à la Promenade des Thièssois et à l’Université.

Spectacles OFF : exclusivement dédiés au rire, animés par les délégations des ARCOTS, à la Place Agora, en accès libre pour le grand public.



Les représentations se sont déroulées dans plusieurs espaces stratégiques de Thiès :



Les quartiers des trois communes

Le Centre Culturel Régional

L’Université de Thiès

La Promenade des Thièssois

La Place Agora (pour les spectacles de rire)



Activités complémentaires

Le festival a également proposé :



Un forum sur les obstacles et perspectives du théâtre au Sénégal



Des rencontres professionnelles



Des échanges pédagogiques destinés à renforcer les capacités des artistes



Cette 11ᵉ édition du Fesrail a ainsi confirmé son rôle de carrefour culturel, favorisant le dialogue, la créativité et l’épanouissement artistique dans la ville de Thiès.

