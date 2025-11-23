Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fesrail 2025 : La 11ᵉ édition s’impose comme rendez-vous majeur du théâtre sénégalais


Rédigé le Lundi 24 Novembre 2025 à 17:29 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La 11ᵉ édition du Festival de Théâtre et du Rire (Fesrail) s’est tenue sous le haut parrainage du Maire de la Ville, Dr Babacar Diop, dont l’engagement pour la culture et les arts vivants a apporté un rayonnement supplémentaire à l’événement. Son soutien illustre l’importance accordée au théâtre comme outil d’expression citoyenne, de cohésion sociale et de développement communautaire.


Fesrail 2025 : La 11ᵉ édition s’impose comme rendez-vous majeur du théâtre sénégalais

Au-delà du parrainage, les maires des communes de Thiès ont également apporté leur contribution pour accompagner l’organisation du festival et faciliter le déploiement des activités dans les quartiers, les espaces culturels et les lieux publics. Cette mobilisation a renforcé l’ancrage local du festival et assuré une proximité accrue avec les populations.
 

Le Fesrail a accueilli des troupes venues de toutes les régions du Sénégal — Dakar, Saint-Louis, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Louga, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor  ainsi qu’une troupe théâtrale de Gambie et des artistes issus des villes jumelles de Thiès. Un village du festival a été aménagé, regroupant des stands dédiés aux partenaires, institutions, structures culturelles et acteurs du spectacle vivant.
 

Cette édition a également mis un accent particulier sur l’engagement éducatif : plusieurs œuvres ont été jouées à l’Université de Thiès, offrant une immersion artistique au cœur du milieu académique et renforçant les ponts entre étudiants et professionnels du théâtre.
 

Programmation et espaces de représentation

  • Spectacles IN : programmés dans les quartiers ciblés, au Centre Culturel Régional, à la Promenade des Thièssois et à l’Université.

  • Spectacles OFF : exclusivement dédiés au rire, animés par les délégations des ARCOTS, à la Place Agora, en accès libre pour le grand public.
     

Les représentations se sont déroulées dans plusieurs espaces stratégiques de Thiès :

  • Les quartiers des trois communes

  • Le Centre Culturel Régional

  • L’Université de Thiès

  • La Promenade des Thièssois

  • La Place Agora (pour les spectacles de rire)
     

Activités complémentaires

Le festival a également proposé :

  Un forum sur les obstacles et perspectives du théâtre au Sénégal

  Des rencontres professionnelles

  Des échanges pédagogiques destinés à renforcer les capacités des artistes

Cette 11ᵉ édition du Fesrail a ainsi confirmé son rôle de carrefour culturel, favorisant le dialogue, la créativité et l’épanouissement artistique dans la ville de Thiès.








Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags