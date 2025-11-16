Sotigui Awards : Le Sénégal au sommet, cinq trophées pour une édition mémorable

Parmi les personnalités mises à l’honneur, la très populaire Adja Nationale, nominée pour le Sotigui du Public Africain, a marqué la cérémonie. Elle termine deuxième, juste derrière une actrice camerounaise, après un vote massif du public à travers tout le continent.

Une performance saluée, car cette catégorie — entièrement basée sur le choix des spectateurs — reflète la cote d’amour, l’influence et l’engagement réel d’une actrice auprès du public africain.



Le Sénégal a brillé par la diversité et la qualité de ses talents récompensés :

Diariatou Sow

Ibrahima Mbaye

Papa Aly Diop

Cheikh Babou Gaye

Et l’incontournable Sotigui d’Or, point d’orgue de la cérémonie



Ce palmarès exceptionnel confirme non seulement l’ascension du cinéma sénégalais, mais aussi sa maturité artistique, la force de son identité culturelle et sa capacité à se mesurer aux meilleures productions du continent.



Malgré sa deuxième place, Adja Nationale a exprimé toute sa gratitude envers ses fans :

« Être vue, choisie et portée par son peuple, c’est une reconnaissance qui ne s’achète pas. C’est une fierté que je garde au cœur. »



Elle promet une carrière encore plus ambitieuse, avec la conviction que le Sénégal n’a pas dit son dernier mot :

« Notre cinéma n’a pas fini de surprendre le monde, ni l’Afrique. »

