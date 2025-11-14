Thiès rend hommage à Sécka : Une Nuit culturelle pleine d’émotions pour célébrer une légende du Royal Band

Amis, proches, mélomanes, figures culturelles et membres du Royal Band ont afflué pour célébrer la mémoire d’un artiste qui a profondément marqué l’histoire musicale de Thiès et du Sénégal.

La cérémonie, tenue dans une ambiance sobre mais intense, était ponctuée de témoignages poignants, de performances live et de séquences retraçant la carrière du chanteur.



« Nous avons dédié cette première édition de la Nuit du Cayor à notre défunt frère Sécka. Qui dit Thiès dit culture. Et Sécka a joué un rôle important dans la musique thiessoise et sénégalaise. C’était un grand parolier et il mérite un hommage », a déclaré Omar Sèye, très ému.



Débutant sa carrière en 1976, Sécka s’est rapidement démarqué par son talent d’écriture et sa capacité à raconter le vécu quotidien des Sénégalais.

Auteur de cinq albums, de nombreux singles, et de titres devenus incontournables, tels que « Samba Alar », il a su imposer un style authentique, enraciné dans la tradition populaire tout en étant accessible à toutes les générations.



Dans une démarche novatrice, il avait rebaptisé son groupe en « Secka et les Damels », puis « Les Damels », un clin d'œil aux souverains du Cayor, renforçant encore son ancrage culturel.



Pour sa famille musicale, il restera à jamais « un homme de paix et un excellent père de famille », selon les mots de Sèye Latyr.

Un artiste respecté, humble, et profondément attaché à sa communauté.



Profitant de cette soirée de mémoire, Omar Sèye a interpellé l’État sur la nécessité d’un accompagnement durable pour la musique thièssoise.

Il a notamment plaidé pour la relance des activités de la Nouvelle Société Textile Sénégalaise (NSTS), dirigée par Ibrahima Macodou Fall, ancien guitariste du Royal Band, aujourd’hui en difficulté.



Pour l’artiste, soutenir les acteurs de la culture à Thiès, c’est aussi raviver un patrimoine musical unique qui a marqué plusieurs générations.



La première édition de la Nuit du Cayor s’inscrit comme un moment de communion et une célébration d’un héritage musical précieux.

Au-delà de l’hommage à Sécka, cette soirée ouvre la voie à une nouvelle tradition culturelle mettant à l’honneur les figures qui ont façonné l’identité artistique du Cayor.



Thiès, terre de culture et de talents, a une fois encore démontré que la mémoire de ses artistes ne s’éteint jamais. Et ce 15 novembre 2025 restera, sans doute, comme une date mémorable pour tous les amoureux du Royal Band et de la musique sénégalaise.

