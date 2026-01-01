Menu
L'Actualité au Sénégal

Collision mortelle à Parasel : quatre décès enregistrés sur la route de Kaffrine


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 09:54 | Lu 29 fois Rédigé par


Un grave accident impliquant deux véhicules à Parasel, dans la commune de Mbadakhoune, a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire.


Un accident de la circulation ayant entraîné des pertes en vies humaines s’est produit sur la route de Kaffrine, précisément au niveau du village de Parasel, situé dans la commune de Mbadakhoune.

D’après les informations recueillies, un véhicule communément appelé « Cheikhou Chérif » est entré en collision avec un Tiak Tiak. Selon un témoignage relayé par Dakaractu Kaolack, le bilan provisoire fait état de quatre personnes décédées et de plusieurs blessés.

La même source précise que les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour procéder à l’évacuation des victimes. Certains blessés seraient dans un état jugé critique.




