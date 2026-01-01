Thiès : la mairie annonce la restauration complète de la fresque de la place de France





La municipalité de Thiès a assuré qu’une restauration totale et rigoureusement encadrée sera menée pour la fresque murale de la place de France, récemment détruite dans le cadre des travaux de réaménagement de cet espace public.



Dans un communiqué rendu public par sa direction de l’information et de la communication, le conseil municipal précise que cette intervention s’inscrit dans un programme global de rénovation et de requalification de ce site historique de la ville. La fresque, œuvre du grand maître des arts plastiques Pape Ibra Tall, fera l’objet d’une restitution fidèle à sa version originale.



Selon la mairie, les travaux prévus respecteront strictement le sens, la symbolique et l’héritage artistique de l’auteur. Elle affirme vouloir rassurer les populations, les artistes et l’ensemble des acteurs culturels quant au fait que l’œuvre sera entièrement restaurée, mise en valeur et réinstallée à l’issue des travaux en cours.



La conduite de cette opération a été confiée aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD). La municipalité souligne que cette démarche relève d’une volonté de sauvegarde, de transmission et de valorisation du patrimoine artistique national.



Implantées à Thiès depuis les années 1960, les MSAD sont reconnues pour leur expertise dans la création, la conservation et la restauration des œuvres majeures du pays. Avant toute intervention, des études techniques, artistiques et patrimoniales approfondies seront menées par leurs équipes spécialisées, dans le respect de la rigueur scientifique et de la fidélité esthétique.



La mairie de Thiès indique également vouloir concilier modernisation urbaine et respect de l’histoire, en plaçant la culture, la mémoire collective et le patrimoine au cœur de son action publique.



La fresque concernée est présentée comme une œuvre fondatrice de l’espace public thiessois, constituant un repère identitaire fort et profondément ancré dans la mémoire des populations. Elle illustre l’apport majeur de Pape Ibra Tall à l’histoire de l’art sénégalais ainsi qu’à la vocation culturelle de la ville.



La municipalité précise enfin que la rénovation de la place de France se veut un projet inclusif, respectueux des héritages artistiques et porteur de sens pour les générations actuelles et futures.



Par ailleurs, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a fait part de sa vive indignation après avoir appris la destruction de cette fresque. Dans un communiqué publié mardi, il a indiqué avoir demandé au maire de Thiès des explications sur les raisons ayant conduit à la suppression de cette œuvre de Pape Ibra Tall (1935-2015), dénonçant une atteinte à l’intégrité du patrimoine artistique national.

