Falémé : un site d’orpaillage clandestin démantelé, soixante étrangers interpellés





Des éléments du 34ᵉ Bataillon d’infanterie de Moussala, relevant de la zone militaire n°4, ont mis fin à des activités d’exploitation minière non autorisées sur les berges de la Falémé. L’opération s’est déroulée dans la commune de Bembou, située dans le département de Saraya, au sud-est du pays, selon une source sécuritaire.



L’intervention a permis l’interpellation de soixante personnes de nationalité étrangère impliquées dans l’orpaillage clandestin. Parmi elles figurent seize ressortissants burkinabè et quarante-quatre ressortissants maliens, précise la même source.



Au cours de cette opération, les forces de défense et de sécurité ont également saisi plusieurs équipements utilisés dans l’exploitation illégale du sable minier. Le matériel récupéré comprend notamment neuf motocyclettes, deux brouettes, huit tricycles et quinze motopompes.



Par ailleurs, quarante-deux engins artisanaux, communément appelés « cracheurs » et servant au traitement du sable minier, ont été détruits sur place afin d’empêcher toute reprise immédiate des activités illicites.



La patrouille militaire a ciblé en particulier les environs des localités de Kolia et de Moussala, des zones régulièrement confrontées à l’orpaillage illégal, selon la source sécuritaire.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’interdiction formelle de toute activité minière dans un périmètre de 500 mètres à partir de la rive gauche de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.



Pour rappel, le gouvernement sénégalais a suspendu, depuis août 2024, toute exploitation minière le long de la Falémé jusqu’au 30 septembre 2027. Cette mesure vise à restaurer la qualité de l’eau et à préserver la biodiversité de ce cours d’eau essentiel pour les populations riveraines.

