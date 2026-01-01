États-Unis : une Américaine donne naissance à un bébé géant de près de 6 kg

Le nourrisson, prénommé Canyon, est né le 18 décembre par césarienne. Sa venue au monde a provoqué la stupeur du personnel médical tant sa corpulence était hors norme. Selon le média Today, le bébé a immédiatement été pris en charge en soins intensifs néonatals, où il a passé une semaine afin d’apprendre à respirer de manière autonome.



Un prénom prédestiné

Déjà mère de deux enfants, Markie Smith n’a pas improvisé le prénom de son troisième bébé. Passionnée par la nature, elle avait déjà choisi Meadow (Prairie) et Forest (Forêt) pour ses aînés. Le prénom Canyon s’inscrit donc naturellement dans cette continuité. Un choix qui a amusé l’entourage familial, certains n’hésitant pas à le surnommer affectueusement « Grand Canyon ».



À la naissance, le nouveau-né a également fait sourire par ses nombreux plis sur le visage et le corps, rappelant à certains le célèbre Bibendum Michelin.



Le diabète gestationnel en cause

Ce poids impressionnant s’explique en partie par le diabète gestationnel dont la mère a souffert au cours de ses trois grossesses. Cette pathologie est connue pour favoriser la naissance de bébés plus volumineux, un phénomène médical appelé macrosomie. Toutefois, les deux premiers enfants de Markie pesaient chacun 3,85 kg, un poids élevé mais loin d’atteindre celui de Canyon.



Aujourd’hui, le bébé se porte bien. Rentré chez lui la veille de Noël, il est décrit par sa mère comme un nourrisson calme, serein et « très heureux ».

