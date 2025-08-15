États-Unis : un pilote de Southwest Airlines arrêté ivre avant un vol à Chicago

Une arrestation sur la passerelle d’embarquement



L’incident s’est produit vers 6 heures du matin à l’aéroport international Savannah/Hilton Head. Selon les autorités, c’est un agent de sécurité, chargé du contrôle des passagers et des bagages, qui a donné l’alerte après avoir senti une forte odeur d’alcool chez le pilote. La police est intervenue rapidement et a conduit le commandant de bord à un test de sobriété, dont les images ont été diffusées cette semaine sur Internet.



Des images accablantes



La vidéo, révélée par NBC News, montre le pilote en uniforme, visiblement mal à l’aise, en train de subir des contrôles policiers. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant indignation et inquiétude au sein du public américain.



Southwest Airlines réagit



La compagnie Southwest Airlines a confirmé l’incident et annoncé avoir immédiatement suspendu le pilote, en rappelant que la tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool s’applique à tous ses employés. La réglementation de l’aviation civile américaine interdit aux pilotes de consommer de l’alcool dans les 8 heures précédant un vol et fixe un seuil d’alcoolémie maximal de 0,04 %.



Une enquête en cours



David Allsop risque de lourdes sanctions, allant de la perte de sa licence de pilote à des poursuites judiciaires. L’affaire relance le débat sur le renforcement des contrôles d’alcoolémie obligatoires avant chaque vol commercial.



Source : NBC News