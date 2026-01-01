États-Unis : Une automobiliste termine sa course dans la piscine d’un particulier après avoir percuté un mur

Selon la chaîne locale KVVU-TV, l’accident s’est déroulé alors que le propriétaire des lieux, Cletis Reed, s’apprêtait à profiter de son jacuzzi. En quelques secondes, la tranquillité de son jardin a été brisée lorsqu’une voiture lancée à vive allure a défoncé le mur de sa propriété.



« Je pensais qu’il se passait quelque chose dans la rue, puis je suis sorti et j’ai vu mon jardin complètement détruit », a-t-il témoigné.



Les premières conclusions de l’enquête indiquent que la conductrice roulait à grande vitesse. Incapable de s’arrêter à temps, elle a percuté le mur avant que le véhicule ne fasse une rotation dans les airs. Sous la violence du choc, la femme a été projetée hors de la voiture et a atterri directement dans la piscine.



« J’aurais pu être tué »

D’après le propriétaire, la conductrice flottait d’abord sur le dos avant de se retourner et de passer brièvement sous l’eau. Elle a finalement pu être extraite de la piscine consciente, avant d’être prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital.



Les autorités ont précisé que la conductrice avait déjà fait l’objet de verbalisations pour des infractions au Code de la route. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’éventuelles responsabilités pénales.



Les services de dépannage ont dû recourir à une grue pour retirer le véhicule encastré dans la propriété, laissant derrière lui d’importants dégâts matériels.

