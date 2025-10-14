Menu
Etats-Unis : Un shérif contraint de démissionner après sa troisième arrestation en état d’ivresse


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 10:19 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le shérif du comté de Robertson, au Kentucky, roulait trop vite et feux de détresse allumé... en état d'ivresse


Changement de shérif dans le comté de Robertson, au Kentucky. L’homme à la célèbre étoile, Terry Gray, vient d’être contraint à démissionner par le gouverneur de cet état du centre des Etats-Unis. La raison ? Il venait d’être arrêté en état d’ivresse… pour la troisième fois, rapporte le Courrier journal.

Le 7 octobre, Terry Gray avait été interpellé par son confrère du comté voisin de Mason alors qu’il conduisait son véhicule de police à grande vitesse et feux de détresse allumés. Selon son procès-verbal d’arrestation, il présentait un taux d’alcool près de trois fois supérieur à la limite légale. Selon le média américain, il aurait déclaré aux forces de l’ordre qu’il n’était « pas si ivre que ça ».



Détenu au centre de détention du comté de Mason, le quadragénaire (48 ans), est poursuivi pour mise en danger volontaire au premier degré, un crime passible d’un à cinq ans de prison. Il est également accusé de faute professionnelle et enfin conduite sous l’emprise de l’alcool.


Lat Soukabé Fall

