Lamignou Darou et Boy Dakar, le verdict attendu le 20 octobre 2025

Le procès des influenceurs sénégalais Lamignou Darou (Madoumbé Diop) et Boy Dakar (Serigne Mbaye Diagne), initialement prévu pour le 8 octobre 2025, a été reporté au 15 octobre 2025. Ils sont accusés de tenir des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, suite à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Lamignou Darou est notamment poursuivi pour avoir insulté des participants à une marche pacifique organisée par le collectif Rappel à l’ordre, tandis que Boy Dakar est accusé d’avoir proféré des propos outrageants envers l’ancien président Macky Sall .



Lors de l’audience, le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme contre les deux prévenus. Le verdict est attendu le 20 octobre 2025 .



Me Famara Faty, avocat de Lamignou Darou, a exprimé son mécontentement face au renvoi du procès, soulignant que la défense était prête à plaider.

