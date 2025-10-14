Lamignou Darou et Boy Dakar, le verdict attendu le 20 octobre 2025

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 17:11 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le procès des influenceurs sénégalais Lamignou Darou (Madoumbé Diop) et Boy Dakar (Serigne Mbaye Diagne), initialement prévu pour le 8 octobre, a été reporté au 15 octobre 2025.


Le procès des influenceurs sénégalais Lamignou Darou (Madoumbé Diop) et Boy Dakar (Serigne Mbaye Diagne), initialement prévu pour le 8 octobre 2025, a été reporté au 15 octobre 2025. Ils sont accusés de tenir des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, suite à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Lamignou Darou est notamment poursuivi pour avoir insulté des participants à une marche pacifique organisée par le collectif Rappel à l’ordre, tandis que Boy Dakar est accusé d’avoir proféré des propos outrageants envers l’ancien président Macky Sall .

Lors de l’audience, le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme contre les deux prévenus. Le verdict est attendu le 20 octobre 2025 .

Me Famara Faty, avocat de Lamignou Darou, a exprimé son mécontentement face au renvoi du procès, soulignant que la défense était prête à plaider.



Lat Soukabé Fall

