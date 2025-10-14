Vol à la ruse aux Parcelles Assainies : une femme s’empare de 2 millions dans un point Wave après un simple achat

Selon le récit du gérant, tout commence lorsqu’elle entre dans la boutique pour acheter un téléphone et un chargeur à 45 000 F CFA. Après son achat, la cliente explique qu’elle veut donner de l’eau à son fils, précisant que la bouteille se trouve à l’intérieur du local.



Le vendeur, pensant à une simple attention maternelle, la laisse entrer. Mais pendant qu’il s’affaire à d’autres clients, la femme profite de l’occasion pour ouvrir un sac contenant la caisse du multiservice, où se trouvaient environ 2 millions de francs CFA.



Elle ressort tranquillement, prétextant qu’elle va acheter le petit déjeuner de son enfant avant de revenir. Mais elle ne reviendra jamais.



Quelques minutes plus tard, le gérant, inquiet de son absence prolongée, vérifie la caisse et découvre la disparition de l’argent. Il alerte immédiatement la police.



Grâce aux caméras de surveillance de la boutique, son visage est dècouvert.



Les habitants, choqués, dénoncent la malice de la méthode employée :



« Elle a joué sur la confiance du vendeur. Entrer pour donner de l’eau à un enfant, c’est malin… mais c’est malhonnête », témoigne un voisin.

