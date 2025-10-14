Etats-Unis : Leur déco d’Halloween est si bien faite que des voisins appellent les pompiers

Menu
Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 11:57 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les pompiers d’une ville de Caroline du Sud (Etats-Unis) sont appelés plusieurs fois en période d’Halloween à cause de la décoration particulièrement réaliste d’une maison, qui semble ravagée par un incendie


La fête d’Halloween pousse certains Américains à redoubler d’inventivité pour décorer leur maison. Ils sont nombreux à se prêter au jeu avec beaucoup de créativité et des efforts démesurés pour créer des visuels aussi horrifiques que réalistes. Avec parfois un succès tel que des passants s’y trompent. En Caroline du Sud, les pompiers ont ainsi été appelés car une demeure semblait en feu alors qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène, raconte Today.


Chaque année, Amanda Peden et Sam Lee donnent de leur personne pour transformer leur maison en manoir de l’horreur. Pour cet Halloween 2025, comme en 2023, la famille a décidé d’installer un spectacle lumineux imaginé pour donner l’illusion qu’un incendie est en train de ravager le bâtiment. Le couple a même installé un dispositif générant une fumée qui semble s’échapper des fenêtres et des portes.

Moins de fausses alertes
La décoration est si réussie que certaines personnes ont déjà contacté les pompiers pour un possible incendie. Ce fut notamment le cas lorsque le couple avait installé ce spectacle pour la première fois il y a deux ans. Ayant à cœur de ne pas déranger à nouveau les soldats du feu pour de fausses alertes, les habitants de la maison ont pris soin cette année de laisser un message sur les réseaux sociaux bien avant Halloween.

« Notre maison sera en feu (pas un vrai feu) comme décoration d’Halloween tous les soirs de 20 h à 22 h jusqu’au 31 octobre. Merci de ne plus appeler les pompiers ! », ont-ils écrit sur leur page Facebook. La démarche a porté ses fruits puisque « cette année, cela n’a pas été aussi important… Nous n’avons reçu que quelques appels de nouveaux habitants du quartier », a commenté Russel Alexander, chef des pompiers de la ville.



Lat Soukabé Fall

