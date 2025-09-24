23 ans après le naufrage du Joola : l’État renouvelle son soutien aux victimes





À Ziguinchor, le ministre des Forces armées, Birame Diop, a pris part vendredi à la cérémonie de commémoration des 23 ans du naufrage du bateau Le Joola. Il a exprimé la solidarité et la compassion de l’État à l’égard des familles des victimes et des rescapés de cette tragédie.



“Nous nous retrouvons ce matin unis dans le souvenir et le recueillement pour commémorer une tragédie qui a profondément marqué nos esprits, nos cœurs et notre conscience collective”, a déclaré le ministre dans son allocution.



Survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le naufrage du Joola a causé la mort de plus de 1 800 personnes, selon le bilan officiel, faisant de cet accident l’une des plus graves catastrophes maritimes civiles.



Au nom du président de la République et du Premier ministre, Birame Diop a salué “le courage et la résilience des rescapés et de leurs familles”, affirmant que “le souvenir du Joola reste à jamais ancré dans notre mémoire collective”. Il a réitéré “l’engagement infaillible de l’État” pour accompagner les victimes et maintenir le devoir de mémoire.



Le ministre a aussi évoqué les perspectives pour la région, annonçant “l’accélération de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance”. Ce programme multisectoriel, coordonné par l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, vise à renforcer la dynamique de paix et à développer le potentiel économique local.



Il a par ailleurs salué le rôle des associations des familles et des rescapés, qu’il a qualifiées de “porte-voix responsables et dignes”. L’État, a-t-il précisé, restera “à l’écoute” de leurs doléances, notamment à travers des actions sociales et mémorielles, telles que l’édification du mémorial-musée consacré au naufrage.



“Nous devons faire du devoir de mémoire un engagement collectif et permanent”, a conclu Birame Diop.

