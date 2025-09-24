Menu
L'Actualité au Sénégal

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération pilote 214 projets d’une valeur de 12 000 milliards FCFA, en partenariat avec 32 agences, 25 ministères et plusieurs bailleurs internationaux.


Sénégal : 214 projets en cours pour un montant global de 12 000 milliards FCFA

 

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération supervise actuellement un portefeuille de 214 projets dont le financement global avoisine 12 000 milliards de francs CFA, a indiqué jeudi à Dakar Amadou Bao, directeur en charge du suivi et de l’évaluation des performances des projets et programmes du ministère.

Selon lui, la mise en œuvre de ces projets implique 32 agences d’exécution de l’État ainsi que 25 ministères, mobilisés autour de leur réalisation.

Amadou Bao s’exprimait lors d’une rencontre consacrée à la présentation des résultats provisoires d’une étude sur les défaillances des entreprises attributaires de marchés publics, initiée par la direction chargée de la coopération au sein du ministère.

Il a par ailleurs précisé que la majorité de ces projets sont financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et la KfW, banque publique allemande partenaire du Sénégal.

rts




