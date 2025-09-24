Hauts-de-Seine. Ce nouveau restaurant immersif envoie les clients dans les fonds marins

Ce n’est pas un simple repas mais une véritable expérience que propose le groupe Ephemera, qui vient d’ouvrir son nouveau restaurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Under The Sea. Fondé en 2020 par des étudiants de l’Institut Paul-Bocuse, le groupe est déjà à la tête de plusieurs établissements, dont quatre en Île-de-France, rappelle Le Parisien mercredi 8 octobre 2025.



Le concept avait été testé pendant trois ans dans le XIIIe arrondissement de Paris. « À Issy, tout a été revu et repensé puisque nous sommes désormais dans une logique de plus long terme », a expliqué une des fondatrices du groupe. Au total, le groupe a investi environ deux millions d’euros pour transformer le rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble. Le restaurant peut accueillir 180 couverts.



Des images de lagons et grottes projetées sur des toiles



Le repas se transforme en expérience, et pas seulement gustative. Il propose une plongée dans les profondeurs marines. Les clients peuvent admirer un beau crépuscule, à la surface, rapporte Mes Infos . Puis, une plongée sous l’eau emmène au milieu de lagons, forêts de kelps, grottes mystérieuses… Des effets rendus possibles grâce à des rétroprojecteurs qui diffusent des images sur des toiles de tissus. Les images ont été créées par le Studio C14 et la bande-son musicale par le Studio 31dB.



Du côté des assiettes, les produits de la mer occupent une place centrale : pâtes à la sauce homardine, gravlax de dorade, tataki de thon… Un menu à 42 € est proposé pour entrée-plat-dessert. Pour les plats à la carte, les prix varient entre 15 et 23 €. Un menu enfant à 14 € est proposé.

