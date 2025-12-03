Menu
États-Unis: Donald Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays et aux Palestiniens


Mercredi 17 Décembre 2025


Le président américain durcit le ton sur la migration. Le 16 décembre, les États-Unis ont étendu leur « travel ban » pour des raisons de « sécurité nationale ». Sept pays sont concernés, la plupart en Afrique, ainsi que la Syrie et les ressortissants palestiniens, qui ne pourront donc plus obtenir de visa d'entrée sur le territoire américain.


Le Burkina Faso, le Mali, le Niger… Trois pays d'Afrique où des organisations terroristes continuent à opérer, dénonce Donald Trump. Leurs ressortissants, immigrants ou non-immigrants, seront désormais interdits d'entrée aux États-Unis, rejoignant ainsi les citoyens de douze autres pays inscrits sur cette liste noire en juin dernier.

Pour justifier sa décision, l’administration Trump dénonce notamment les États où les vérifications sont « tellement insuffisantes » que cela a « justifié une suspension totale ou partielle de l’admission des ressortissants de ces pays ». 

Quelques exceptions ou dérogations seront toutefois accordées, notamment pour les résidents ou encore les personnes « dont l’entrée sert les intérêts nationaux des États-Unis », peut-on lire dans la proclamation. Les athlètes, les diplomates ou encore les personnes détenant un visa existant devraient être épargnées par cette décision.


La Syrie n’est pas en reste, malgré le réchauffement des relations entre Damas et Washington et la récente visite du président syrien, Ahmed al-Charaa, à la Maison Blanche, le 10 novembre. Le pays « sort d'une grave période de troubles et de conflits internes », justifie la Maison Blanche et les autorités n'ont toujours pas de système de délivrance « adéquat » de documents de voyage. Une sanction qui intervient après la mort en Syrie de trois Américains dans une attaque, ce week-end.


Les Palestiniens sont aussi concernés par cette interdiction d'entrée sur le territoire américain. « L'Autorité palestinienne exerce un contrôle quasi inexistant », accuse Donald Trump alors que « plusieurs groupes terroristes opèrent activement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ».

Une nation tire pour autant son épingle du jeu. À rebours de la Sierra Leone, du Soudan du Sud et du Laos qui figurent désormais sur la liste noire – pour des questions de dépassement de séjour autorisés –, le Turkménistan voit les conditions d'entrée de ses ressortissants allégées. Concerné par les restrictions mises en place en juin dernier, le pays d'Asie centrale aurait réalisé des « progrès significatifs », avance la Maison Blanche. 


