Etats-Unis : Déflagration meurtrière dans une usine d’explosifs du Tennessee, 19 personnes portées disparues

Aux Etats-Unis, une violente explosion a ravagé vendredi matin une usine d’explosifs du Tennessee, faisant 19 personnes portées disparues selon les autorités locales. Le drame s’est produit vers 7h45, heure locale, dans l’usine Accurate Energetic Systems, située près de Bucksnort, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Nashville, dans une zone rurale et boisée à la frontière des comtés de Humphreys et Hickman.



Le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis, a évoqué une « explosion destructrice » ayant soufflé un bâtiment entier de l’installation. « Nous avons plusieurs personnes portées disparues et nous pouvons confirmer qu’il y a plusieurs décès », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, citée par CNN. Les secours ont rapidement bouclé le secteur, redoutant de nouvelles détonations secondaires.



Une usine spécialisée dans les explosifs militaires



Fondée en 1980, Accurate Energetic Systems fabrique des explosifs destinés à l’armée américaine, à l’aéronautique et à la démolition commerciale. Sur son site Internet, l’entreprise se présente comme spécialisée dans la conception et la manipulation de « produits énergétiques à haute puissance ». Le bureau du shérif de Hickman a confirmé sur Facebook que des équipes d’urgence étaient déployées sur place et a exhorté la population à éviter la zone.



Des images diffusées par les télévisions américaines montrent un bâtiment entièrement détruit, des véhicules calcinés et un brasier encore actif. Selon les médias américains, plusieurs habitants des environs ont ressenti le souffle de la déflagration jusque dans leurs maisons.



Les autorités locales n’ont pas encore précisé la cause de l’explosion mais elle ont annoncé que 19 personnes étaient portées disparues. Accurate Energetic Systems n’a, pour l’heure, pas répondu aux sollicitations des médias.

