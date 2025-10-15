Etats-Unis : « Ce sera magnifique », promet Trump en présentant son projet d’arc de l’Indépendance

Washington, Donald Trump a dévoilé un projet architectural spectaculaire : un arc monumental inspiré de l’Arc de Triomphe, qui serait installé de l’autre côté du fleuve Potomac, face au Lincoln Memorial. L’ouvrage, baptisé « Independence Arch », doit symboliser le 250e anniversaire des Etats-Unis, selon Forbes et plusieurs médias américains.



Donald Trump a présenté les maquettes de ce monument lors d’un dîner organisé à la Maison-Blanche en présence de dizaines de dirigeants d’entreprises, de mécènes et de soutiens politiques. L’événement, décrit par la Maison-Blanche comme un dîner de remerciement, faisait également partie d’une vaste opération de financement pour un autre chantier présidentiel : la construction d’une salle de bal de plus de 8.000 m2 dans l’aile Est pouvant accueillir 900 personnes, dont le coût est estimé à 200 millions de dollars.



Un monument « pour lui-même »

Selon CBS News, le président a affirmé que la construction de cette immense salle, dont les travaux ont commencé le mois dernier, était « entièrement financée par des dons privés ». Plusieurs grands groupes technologiques et industriels y participent, notamment Google, Meta, Amazon, Microsoft, Lockheed Martin, Palantir et T-Mobile. Forbes rapporte également la présence de figures du secteur crypto, comme les frères Winklevoss (Gemini), ainsi que de personnalités médiatiques comme Greta Van Susteren (Newsmax) et Reince Priebus, ancien chef de cabinet de Donald Trump et président du Comité national républicain.







Lors de cette soirée, Donald Trump a dévoilé plusieurs modèles réduits de l’arche et affirmé préférer la version la plus imposante. D’après CNN, il a expliqué que le site envisagé, une vaste zone à Arlington, semblait « appeler » à accueillir un tel monument. Interrogé par CBS sur la dédicace de l’arche, il a répondu sans détour que ce projet était « pour lui », assurant que l’ouvrage serait « magnifique ».



Entre prestige et controverse

Un rendu du monument, signé par le cabinet d’architecture Harrison Design, montre une arche en pierre surmontée d’un ange doré ailé et flanquée de deux aigles. Une maquette tridimensionnelle du projet a également été aperçue récemment sur le bureau présidentiel dans le Bureau ovale. Pour le président des Etats-Unis, cette série de projets – la salle de bal, les drapeaux géants, la transformation du Rose Garden en terrasse et même un « Walk of Fame présidentiel » dans les jardins – vise à redonner à la Maison-Blanche un prestige « à la hauteur de la puissance américaine ».



Mais cette offensive architecturale soulève déjà des critiques. Certains démocrates, cités par CBS, dénoncent un mélange des genres entre prestige national et ambitions personnelles, tandis que des voix s’interrogent sur les motivations réelles des entreprises donatrices. Malgré les zones d’ombre sur le financement, la taille et le coût exact de cet « Independence Arch », le projet s’inscrit dans une stratégie d’image soigneusement orchestrée. En effet, pour Donald Trump, il s’agit de laisser, au cœur de Washington, une empreinte monumentale à la gloire de son deuxième mandat.