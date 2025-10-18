"Est-ce que tu souhaites te marier avec moi ?" : après avoir couru la Diag avec sa compagne, il fait sa demande sur la ligne d'arrivée

"Fous" de la Diagonale, et "Fous" d'amour ! Moment insolite ce dimanche matin, deux coureurs de la course reine du Grand Raid, tous deux finishers, ont conclu leur aventure sportive commune en en commençant une autre : celle du mariage.



Après avoir couru ensemble et être arrivés main dans la main sur la ligne d'arrivée après 60 heures et 42 minutes de course, Virgile, traileur au dossard n°861, a surpris le public et en premier lieu son binôme en posant un genou à terre et en sortant de sa poche une bague.





Une demande en mariage entre deux finishers de la Diag' sur la ligne d'arrivée de la Redoute • ©Amandine Rivière

"Oui !"

"Est-ce que tu souhaites te marier avec moi ?", lui a-t-il simplement demandé. L'intéressée, la raideuse au dossard n°792, prénommée Emilie, n'a pas manqué de répondre un grand "oui" ému malgré les 180km tout juste achevés.



Nul doute que leurs plus de 60 heures de galère dans les sentiers, de cohésion et de solidarité partagées pour arriver jusqu'au bout, resteront un ciment des plus efficaces pour ces futurs mariés. Félicitations à eux !



Un moment insolite et tendre que nous avons pu capter sur le vif ce dimanche matin :



Grand Raid 2025 : Demande en mariage sur la ligne d'arrivée

Une deuxième demande en mariage quelques heures après

Quelques heures plus tard, l'arche d'arrivée de La Redoute a vu un autre instant romantique se dérouler. Cette fois, c'est le dossard n°2520, Jordan, qui a brandi la bague vers celle qui l'attendait au stade. Un beau geste pour clôturer ses 65 heures et 19 minutes de course sur la Diag'.