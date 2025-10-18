Menu
L'Actualité au Sénégal

Quelqu’un a volé le numéro du billet d’avion qu’elle montrait sur TikTok, elle ne peut plus voyager


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 11:59 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une Australienne a expliqué avoir « retenu la leçon » lorsqu’un internaute a annulé le voyage qu’elle se réjouissait de faire en utilisant des informations que l’intéressée avait montrées sur TikTok


Quelqu’un a volé le numéro du billet d’avion qu’elle montrait sur TikTok, elle ne peut plus voyager
Elle rêvait de ce voyage mais ne pourra finalement pas en profiter. Une Australienne qui voulait plus que tout visiter Singapour s’est offert il y a quelques mois un billet d’avion pour cette destination, au départ de Cairns (Australie). Folle de joie, la future voyageuse avait partagé son enthousiasme sur son compte TikTok, raconte Paris Match ce jeudi.


Dans la vidéo apparaissaient des données concernant sa réservation, dont un numéro de référence. De plus, comme l’Australienne l’a elle-même reconnu plus tard dans une autre publication sur le réseau social, « évidemment, mon nom de famille est sur mon TikTok ». Voilà pourquoi une personne mal intentionnée n’a pas eu de mal à intervenir d’une manière qui a tout changé pour la jeune femme.


L’individu a en effet réussi à annuler le voyage. La véritable titulaire des billets a compris ce qu’il se passait en recevant un email de la compagnie aérienne Quantas l’informant que le remboursement de sa réservation était en cours. Au passage, elle a eu la mauvaise surprise de constater qu’elle ne toucherait pas l’intégralité de la somme qu’elle avait dépensée. Toujours sur TikTok, l’internaute a dit tout le mal qu’elle pensait de l’auteur de cette opération.


Elle a évoqué « des gens bien tristes dans ce monde » et estimé qu’il y avait « clairement de la jalousie » tout en reconnaissant avoir « retenu la leçon ». La jeune femme d’origine irlandaise a conseillé à la personne ayant annulé son vol de « s’acheter une vie » et de « faire autre chose que de rendre les gens malheureux ». Dans une autre publication, la future voyageuse a annoncé avoir effectué une nouvelle réservation.


Lat Soukabé Fall

